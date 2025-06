Capturam um quarto suposto envolvido em atentado contra presidenciável na Colômbia

O advogado de Uribe, Víctor Mosquera, afirma que os avanços da investigação indicam que o ataque foi planejado por uma "organização estruturada" com "antecedentes de atentados contra líderes de direita".

Uribe, opositor do presidente de esquerda Gustavo Petro, é crítico da venda e do consumo de drogas, e algumas de suas propostas são focadas no combate ao tráfico de entorpecentes.

Petro sugeriu que dissidentes da extinta guerrilha das Farc que não aderiram ao acordo de paz de 2016 poderiam estar envolvidos no atentado. Ele também suspeita de uma suposta máfia de narcotraficantes colombianos e estrangeiros com base em Dubai.

A Promotoria não confirmou nem refutou essas hipóteses.

