Colômbia adere ao banco do Brics em meio a tensões com os EUA

No momento, o país sul-americano considera apenas fazer parte do banco e não do bloco econômico devido à sua posição de neutralidade em relação à guerra na Ucrânia.

Ao ingressar nesta instituição financeira, a Colômbia passa a ter acesso a recursos e empréstimos para projetos nacionais sem ser membro ou ter direito a voto nas cúpulas do bloco.

Petro acredita que seu país deve se abrir para o mundo e reduzir sua dependência dos Estados Unidos, seu principal parceiro, diante da guerra comercial travada por Donald Trump, com quem entrou em conflito devido às políticas tarifárias e de deportação de migrantes.

O presidente colombiano viajou para Pequim em maio e assinou a entrada da Colômbia nas Novas Rotas da Seda, o megaprojeto da China para expandir sua influência no mundo.

Ao solicitar a adesão, o governo da Colômbia disse que estava disposto a comprar US$ 512,5 milhões (R$ 2,8 bilhões na cotação atual) em ações do banco do Brics.

A organização multilateral que reúne algumas das principais economias emergentes se estabeleceu como um contrapeso ao grupo G7, que detém grande parte da riqueza mundial, nos últimos anos.