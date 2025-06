"Como vamos atendê-los?", perguntam funcionários de hospital israelense atingido por míssil iraniano

São medidas de proteção habituais em caso de ameaças de lançamento de mísseis, e o hospital não havia recebido informações específicas sobre a possibilidade de um bombardeio.

A explosão também provocou danos significativos nos edifícios adjacentes.

Codish evacuou dezenas de pacientes para outros hospitais do país devido ao fechamento de várias unidades do hospital.

A instituição está agora fechada "salvo para os casos de extrema urgência", indicou.

- "Onda de choque" -

No interior do prédio de cirurgia, que fica ao lado do que sofreu o impacto direto, os corredores de entrada estão cheios de fragmentos de vidro, e os painéis do teto jazem no chão molhado por vazamentos de água.