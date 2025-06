Quinze palestinos são mortos enquanto buscavam ajuda humanitária em Gaza, dizem socorristas

A Defesa Civil de Gaza informou que as forças israelenses mataram 25 pessoas nesta quinta-feira(19), 15 delas enquanto buscavam ajuda humanitária perto de um ponto de distribuição na Faixa de Gaza.

Quinze pessoas morreram e 60 ficaram feridas enquanto aguardavam ajuda no corredor de Netzarim, no centro do território, onde milhares de pessoas se aglomeram todos os dias na esperança de receber alimentos, informou à AFP um funcionário da Defesa Civil, Mohamad al-Mughayyir.

O Exército israelense informou à AFP que estava "analisando" essas acusações.