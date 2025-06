Erick toca o solo como furacão de categoria 3 no oeste do México

O furacão Erick tocou o solo do estado de Oaxaca, oeste do México, nesta quinta-feira (19), como uma poderosa tempestade de categoria 3, com previsão de causar inundações e deslizamentos de terra, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furacão soprava ventos máximos sustentados de até 205 km/h quando atingiu o continente a leste de Punta Maldonado, informou o NHC em suas redes sociais.

Às 12h GMT (9h em Brasília), movia-se para o noroeste a 15 km/h. A previsão é de que continue sua trajetória pelo sul do México ao longo do dia e enfraqueça "rapidamente" à medida que avança sobre uma cadeia montanhosa, segundo o NHC.