Flamengo tem diante do Chelsea seu grande teste na Copa do Mundo de Clubes

Depois de passar pelo Espérance, da Tunísia, sem muita dificuldade, o Flamengo vai encarar o Chelsea nesta sexta-feira (19), na Filadélfia, para realmente medir forças nesta Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos.

O vencedor do duelo entre os líderes do Grupo D garantirá uma vaga nas oitavas de final do renovado torneio da Fifa, desde que haja um empate na partida entre os tunisianos e o Los Angeles FC, no mesmo dia, em Nashville.

O duelo entre brasileiros e ingleses no Lincoln Financial Field às 15h (horário de Brasília), onde o Flamengo derrotou o Espérance por 2 a 0 em sua estreia na segunda-feira, se apresenta como um teste para determinar a verdadeira força de um dos elencos mais caros das Américas.