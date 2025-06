Foguete Starship da SpaceX explode em teste no Texas sem deixar feridos

A SpaceX confirmou na rede X que "a Starship, que estava se preparando para seu décimo teste de voo, sofreu uma grande anomalia enquanto estava em uma bancada de testes".

A empresa disse que uma "zona de segurança foi mantida em torno do local durante toda a operação", que "todo o pessoal está são e salvo" e que a equipe da Starbase "está trabalhando ativamente para proteger o local de teste e seu entorno (...) em colaboração com as autoridades locais". Garantiu, ainda, que "não há perigo para os residentes".

Musk, que também é proprietário da Tesla e da rede X, pareceu minimizar o incidente: "Só um arranhão", escreveu em sua rede social na manhã desta quinta-feira.

A Starship não tinha um lançamento previsto para a noite de quarta-feira quando ocorreu a explosão, de acordo com as autoridades do condado de Cameron.

Em um teste estático, o lançador do megafoguete permanece ancorado ao solo para evitar a decolagem.

Localizada na costa sul do Texas, perto da fronteira com o México, a Starbase é a sede do projeto espacial do bilionário Elon Musk, proprietário da SpaceX.