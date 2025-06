Israel afirma que toda ajuda é "bem-vinda" na guerra contra o Irã

"Com base no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã num futuro próximo, tomarei minha decisão sobre intervir ou não nas próximas duas semanas", disse em um comunicado lido por sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

O presidente americano realizou ao meio-dia desta quinta-feira sua terceira reunião em três dias com seu gabinete de segurança, na sala de crises do subsolo da Casa Branca, onde são tomadas as decisões militares mais delicadas.

A Casa Branca também afirmou que o Irã teria capacidade de fabricar bombas nucleares em apenas "quinze dias" se assim o decidisse o líder supremo, Khamenei.

"O Irã tem tudo o que precisa para obter uma arma nuclear. Tudo o que falta é uma decisão do líder supremo para isso, e levaria apenas algumas semanas para concluir a produção dessa arma", disse Leavitt a jornalistas.

O Irã, por sua vez, negou que pretenda fabricar armas atômicas, mas defende seu direito de desenvolver um programa nuclear civil.

- "Danos importantes" em hospital israelense -

O hospital Soroka, em Bersebá, no sul de Israel, foi atingido por um ataque iraniano que causou "danos importantes", informou o centro de saúde, que relatou 40 feridos.