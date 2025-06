Justiça argentina autoriza Kirchner a usar varanda após polêmica por prisão domiciliar

A condenação, ratificada dias depois de a líder opositora anunciar sua candidatura a deputada provincial, inclui inabilitação política perpétua.

Apesar do esclarecimento do tribunal, o humor popular já se apropriou da polêmica da varanda.

Nos arredores da casa de Kirchner há adesivos com as frases "Sempre varanda, nunca porão", "Sua varanda, nossa alegria" ou "Da praça à varanda, os soldados de Perón".

Na quarta-feira, após Kirchner ironizar com a frase "ainda bem que não tenho vasos de plantas", apoiadores deixaram vasos com plantas em frente à casa com a legenda "para que você saia para regar as vontades".

