Justiça dominicana decide que donos da boate que desabou podem responder em liberdade

O teto da Jet Set desabou durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que morreu junto com outras 235 pessoas no incidente.

O Ministério Público afirmou que recorrerá da decisão da juíza Veloz.

Os familiares das vítimas apresentaram centenas de ações cíveis contra essa poderosa família, que também é dona de um conglomerado de mídia e restaurantes.

A acusação de homicídio culposo pode levar a uma pena de três meses a dois anos de prisão.

