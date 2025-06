Juventus atropela Al Ain (5-0) em sua estreia na Copa do Mundo de Clubes

A Juventus não é dona do passe de nenhum dos jogadores, mas conseguiu que PSG e Porto renovassem seus contratos de empréstimo pelo menos até o final da Copa do Mundo de Clubes. O francês e o português, sem dúvida, estrearam com a cotação em alta.

O primeiro abriu o placar com uma cabeçada que concluiu uma bela jogada coletiva. E o segundo, logo depois, marcou outro golaço, desta vez em uma jogada individual dentro da área.

Yidiz também deixou sua marca com outro gol magnífico, desta vez com um chute de fora da área, pouco depois da primeira meia hora.

- Domínio total -

O Al Ain, comandado pelo treinador sérvio Vladimir Ivi?, não dava sinais de vida, e seus destaques, o goleiro português Rui Patrício e o atacante marroquino Soufiane Rahimi, eram meros espectadores enquanto os italianos jogavam sem grandes dificuldades.

Vice-campeão mundial pela França em 2018, Kolo Muani marcou o quarto gol com um chute cruzado num lance em que ficou no mano a mano com o goleiro português, antes de Conceição fechar o placar com outro disparo de pé esquerdo dentro da área.