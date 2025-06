Múmia de mais de mil anos é descoberta por acaso por trabalhadores de gás em Lima

"Naquele momento pensamos que era uma menina, agora já sabemos que é um menino mais jovem, de entre 10 a 15 anos", disse o pesquisador à AFP.

O corpo "estava em posição sentada, com braços e pernas flexionados, acompanhado de cabaças e tudo bem amarrado com cordinhas".

Ao lado do corpo havia nove objetos de cerâmica, como tigelas, pratos, garrafas e cântaros tricolores com figuras geométricas e figuras humanas de pescadores.

"O enterro e os objetos correspondem a um estilo [de cultura] que se desenvolveu entre os anos 1000 a 1200", indicou o arqueólogo da Cálidda.

A tumba e as peças pertencem à cultura pré-incaica Chancay, que ocupou grande parte dos vales de Lima entre os séculos XI e XV. Foram descobertas enquanto os trabalhadores do gás removiam terra de uma avenida no distrito de Puente Piedra, no norte de Lima.

Na região havia um cemitério que, com o passar do tempo, foi sendo coberto por camadas de terra até desaparecer, segundo os pesquisadores.