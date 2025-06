ONU denuncia violência "sem precedentes" contra crianças em Gaza, RDC e Haiti

De Gaza ao Haiti e da República Democrática do Congo à Colômbia, a violência contra crianças em zonas de conflito atingiu níveis "sem precedentes" em 2024, denunciou nesta quinta-feira um relatório anual da ONU.

"Em 2024, a violência contra crianças em conflitos armados alcançou níveis sem precedentes, com um aumento sideral de 25% no número de violações graves em comparação com 2023", indicou o relatório do secretário-geral da ONU, António Guterres.

A ONU "verificou" 41.370 violações graves contra crianças em 2024, das quais 36.221 foram cometidas no mesmo ano, e 5.149 ocorreram anteriormente, mas foram confirmadas em 2024.