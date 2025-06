Palmeiras vence Al Ahly (2-0) e fica mais perto das oitavas da Copa de Clubes

Apesar de ter criado menos chances de gol desta vez, o Verdão aprimorou sua pontaria, como seu técnico Abel Ferreira havia pedido. Mas o primeiro gol contou com uma ajuda inesperada.

O centroavante palestino do Al Ahly, Wessam Abou Ali, abriu o placar com um gol contra aos 49 minutos, e o argentino José Manuel López (59'), que havia começado no banco, ampliou a vantagem ao aproveitar um contra-ataque com uma bela finalização de pé esquerdo.

- Gol contra -

Minutos após o segundo gol, marcado por Flaco López, a partida foi interrompida por quase cinquenta minutos devido a um alerta de tempestade em East Rutherford, onde a partida acontecia sob um sol escaldante.

O Palmeiras voltou a contar com o apoio entusiasmado de sua torcida no estádio que sediará a final da Copa de Clubes em 13 de julho.

O time alviverde teve a iniciativa do início ao fim, embora desta vez com uma participação mais tímida do jovem Estêvão, de 18 anos.