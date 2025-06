Peruano Maido é eleito o melhor restaurante do mundo pela lista 50 Best

O restaurante Maido, localizado em Lima, no Peru, e símbolo da fusão entre a culinária japonesa e peruana, é o melhor do mundo em 2025, segundo anunciou nesta quinta-feira (19) a lista 50 Best, da revista britânica Restaurant, na qual o Lasai, no Rio de Janeiro, aparece em 28º.

O Maido foi fundado há 16 anos pelo chef Mitsuharu "Micha" Tsumura. Em segundo lugar, pelo segundo ano consecutivo, ficou o espanhol Asador Etxebarri, localizado em Biscaia, no País Basco.

O Asador Etxebarri e o Maido foram escolhidos, respectivamente, como o melhor restaurante europeu e sul-americano, segundo os especialistas do 50 Best, que reúne pouco mais de mil críticos, cozinheiros e membros do setor de gastronomia e hotelaria em todo o mundo.