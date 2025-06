Se o líder supremo do Irã cair, quem o substituirá?

Na Europa, muitos governos temem que a queda do regime iraniano tenha consequências tão negativas quanto a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003 ou a intervenção da Otan na Líbia em 2011.

A queda dos regimes de Saddam Hussein no Iraque e de Muammar Gaddafi na Líbia abriram um período de anos de caos e violência em ambos os países.

"O maior erro agora seria buscar uma mudança de regime no Irã por meios militares porque isso conduziria ao caos" disse, na terça-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, na cúpula do G7 no Canadá.

"Alguém acredita que o que se fez no Iraque em 2003 (...) ou na Líbia há uma década foi uma boa ideia? Não!", garantiu.

Muitos analistas acreditam que derrubar Khamenei e o governo da República Islâmica criaria um vácuo que poderiam preencher os partidários da linha dura, como a Guarda Revolucionária do Irã ou o exército.

"Os ataques de Israel parecem estar mais voltados à mudança de regime do que à não proliferação" de armas nucleares, aponta Nicole Grajewski do centro de estudos Carnegie Endowment, com sede em Washington.