Trump decidirá sobre Irã 'nas próximas duas semanas' (Casa Branca)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (19) que decidirá "nas próximas duas semanas" se envolverá seu país no conflito entre Israel e Irã, enquanto ambos os países continuam a sua troca de ataques pelo sétimo dia consecutivo.

"Com base no fato de que há uma possibilidade substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não nas próximas duas semanas", afirmou Trump em um comunicado lido por sua secretária de imprensa, Karoline Leavitt.

