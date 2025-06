Trump prorroga por 90 dias o prazo para venda do TikTok

De acordo com uma lei aprovada pelo Congresso em 2024, a rede social permanecerá proibida nos EUA se a ByteDance não abrir mão do controle.

Segundo vários meios de comunicação americanos, havia sido encontrado um modelo de acordo no início de abril que previa a separação do TikTok US do grupo ByteDance, com uma reestruturação do capital.

As participações de investidores não chineses passariam de 60% para 80%, e a ByteDance manteria os 20% que atualmente possui.

rle/ube/dg/dga/yr

© Agence France-Presse