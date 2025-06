Agentes entram na sede do governante Partido Socialista espanhol, sacudido por escândalo de corrupção

Agentes da Guarda Civil espanhola entraram nesta sexta-feira (20) na sede central do Partido Socialista do presidente do Governo, Pedro Sánchez, para clonar o conteúdo da conta de e-mail de seu ex-número três, Santos Cerdán, no centro de um escândalo de corrupção.

Em uma decisão emitida nesta sexta-feira, o magistrado do Tribunal Supremo Leopoldo Puente solicitou ao corpo armado a operação de busca e apreensão para "proceder ao acesso e gravação (clonagem) dos conteúdos que possam ser encontrados na conta de e-mail corporativa" de Cerdán, que até pouco mais de uma semana atrás era o influente secretário de organização socialista.

O magistrado também solicitou aos agentes que se dirigissem ao Ministério dos Transportes para fazer o mesmo com a conta de e-mail de José Luis Ábalos, outro dos investigados pela suposta trama e ministro dos Transportes entre 2018 e 2021.