Ataque intercomunitário no Chade deixa 17 mortos, incluindo 11 crianças

Pelo menos 17 pessoas, incluindo 11 crianças e seis mulheres, foram mortas na quinta-feira (19) em um ataque de criadores de gado armados com facões no sudoeste do Chade, onde há conflitos entre comunidades, de acordo com um balanço provisório do governo da região.

"Os Fulani, em cumplicidade com outras pessoas, atacaram a pequena aldeia [de Oregomel]. Mataram seis mulheres e 11 crianças", disse Abdelmanane Katab, delegado-geral do governador.

Acredita-se que a disputa tenha começado entre pastores Fulani e agricultores indígenas Ngambay sobre a demarcação de áreas agrícolas e pastoreio.