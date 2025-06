Botafogo vence PSG (1-0) em duelo de campeões e lidera Grupo B na Copa de Clubes

O Botafogo, atual campeão sul-americano, fez história e surpreendeu o campeão europeu e favorito Paris Saint-Germain vencendo por 1 a 0 nesta quinta-feira (19) no encerramento da segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de Clubes.

O atacante Igor Jesus marcou aos 36 minutos o gol da vitória, dominando com maestria um passe do meio-campo, se livrando dos marcadores em velocidade e mandando a bola no canto do goleiro Gianluigi Donnarumma.

Com este resultado conquistado no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia o Botafogo assume a liderança da chave com seis pontos, seguido por PSG e Atlético de Madrid, ambos com três. Na lanterna da tabela está o Seattle Sounders, sem pontos.