CBF quer que Brasil seja sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029

O Brasil anunciou à Fifa nesta sexta-feira (20) sua "disposição" em sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Clubes em 2029, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em um comunicado.

De acordo com relatos da imprensa brasileira, a Espanha também deseja sediar o evento. A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) não confirmou.

O presidente da CBF, Samir Xaud, se encontrou nos Estados Unidos com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no âmbito do atual e reformulado Mundial de Clubes, que está sendo realizado no país com 32 equipes de todo o mundo.