De Paolo Guerrero a Igor Jesus: América do Sul volta a vencer Europa 13 anos depois

"Parecia que estava num sonho. Queria somente agradecer a todos que acreditam no meu trabalho. Como eu sempre falei, eu cheguei no Botafogo e muitas pessoas não acreditavam no meu potencial. Só que eu sabia do que eu poderia entregar nesse grupo, e estou muito feliz com tudo que eu construí aqui", comentou Igor Jesus após a partida.

Depois de estrear como profissional pelo Coritiba em 2019, aos 17 anos, o atacante tomou a polêmica decisão de se transferir para o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, em 2021, onde permaneceu até retornar à sua terra natal, pelo Botafogo, no ano passado. Seu impacto foi imediato.

Ele disputou quatro partidas pela seleção brasileira, todas sob o comando do técnico Dorival Júnior, e marcou em sua estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Chile.

Agora ele bate à porta no ciclo de Carlo Ancelotti, depois de ter ficado de fora da primeira convocação feita pelo italiano na última rodada dupla das Eliminatórias Sul-Americanas no início deste mês, quando o brasil já havia garantido sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 0 a 0 com o Equador e uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

- Sofrer, mas vencer -

Igor Jesus, assim como Paolo Guerrero mais de uma década antes, foi o herói da tão esperada vitória de um clube sul-americano sobre um clube europeu. O trabalho defensivo da equipe, no entanto, foi fundamental para manter afastados jogadores talentosos como Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos e o promissor Désiré Doué.