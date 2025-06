Entrada em campo no "estilo NBA", a polêmica novidade na Copa do Mundo de Clubes

O clube do uniforme rosa abriu a cerimônia no sábado com um empate sem gols contra o egípcio Al Ahly, na partida de abertura do renovado torneio da Fifa nos Estados Unidos, que está sendo disputado pela primeira vez com 32 times de todo o mundo.

O alto-falante do Hard Rock Stadium em Miami anunciou em inglês o número e o nome de cada um dos 22 jogadores titulares. Eles entraram em campo obedientemente após ouvirem a chamada.

- "Prefiro o jeito tradicional" -

Ao contrário da liga norte-americana de basquete, que tem cinco atletas por equipe, na Copa de Clubes o último a aparecer não é o craque, mas sim o capitão.

Na 'Capital do Sol', o craque Lionel Messi encerrou o desfile de seu time em meio a um jogo de luzes, fumaça e câmeras que o seguiram até o campo.

"É um pouco lento, me fez sentir uma certa estranheza. Prefiro o jeito tradicional. Acho redundante fazer um show só por fazer", disse o argentino Martín Anselmi, do Porto, no domingo, após sua estreia com um empate também em 0 a 0 contra o Palmeiras.