Flamengo é o primeiro classificado às oitavas de final da Copa de Clubes

O Flamengo se tornou o primeiro time a se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, após o Espérance, da Tunísia, derrotar o Los Angeles FC por 1 a 0 nesta sexta-feira (20), na última partida do Grupo D.

Com a vitória do time africano, o rubro-negro garantiu sua vaga na próxima fase, enquanto o time tunisiano (terceiro colocado, com 3 pontos) e o Chelsea (segundo, com 3 pontos) se enfrentam num duelo de tudo ou nada na terceira e última rodada do grupo, na terça-feira, na Filadélfia.

Devido a esse confronto entre seus perseguidores, que necessariamente resultará na eliminação de um dos dois, o Flamengo (6 pontos), que mais cedo derrotou os 'Blues' por 3 a 1 também na Filadélfia, não pode mais sair da zona de classificação.