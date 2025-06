Flamengo vence Chelsea (3-1) de virada e lidera Grupo D da Copa de Clubes

Na reta final (83'), Wallace, que também havia começado no banco de reservas, fechou o placar para o Flamengo, que começou atrás no placar ao sofrer um gol do atacante português Pedro Neto (13').

A vitória deixa o time carioca com um pé nas oitavas de final, após estrear com uma vitória por 2 a 0 sobre o Espérance. Se os tunisianos empatarem com o Los Angeles FC em Nashville nesta sexta-feira, os brasileiros se garantem nas oitavas.

Os 'Blues', que terminaram com dez jogadores após a expulsão do atacante Nicolas Jackson (68'), ficaram com três pontos, graças à vitória na estreia contra os americanos por 2 a 0.

- Filipe Luís cumpre plano -

A torcida rubro-negra, em grande número e animada do início ao fim, gerou um clima de Maracanã no Lincoln Financial Center, casa dos Eagles do futebol americano. A animação empurrou um time do Flamengo que fez diversas mudanças para testar seu elenco, um dos mais caros das Américas.

O técnico Filipe Luís utilizou o experiente lateral Danilo como zagueiro, e o recém-contratado Jorginho, ex-meia do Chelsea, formou repetidamente uma linha de três homens para dar fluência ao time.