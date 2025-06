Fluminense precisa vencer Ulsan para não ficar para trás no Grupo F da Copa de Clubes

Ele tampouco pôde fazer muita coisa para tirar o zero do placar, mas a seu favor está o fato de ser idolatrado pelos torcedores, graças ao seu título da Libertadores de 2023, no qual foi o artilheiro com 13 gols.

Na temporada em que o Flu alcançou a 'Glória Eterna' pela primeira vez, o argentino marcou 40 gols, quatro a menos que em 2022, quando chegou ao clube das Laranjeiras.

No ano passado, afetado por lesões, ele marcou apenas sete, o suficiente para torná-lo o segundo maior artilheiro do tricolor no século XXI, atrás de Fred (199).

O técnico do Ulsan, Kim Pan-Gon, não parece estar preocupado com quem ocupará a posição de centroavante do Fluminense. Seu pensamento está em neutralizar toda a equipe.

"O Fluminense é um dos times da primeira linha do mundo", afirmou.

Prováveis escalações: