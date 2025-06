Liverpool anuncia contratação de Florian Wirtz, do Bayer Leverkusen

O Liverpool anunciou nesta sexta-feira (20) a contratação do atacante alemão Florian Wirtz, de 22 anos, do Bayer Leverkusen, uma transferência considerada recorde na Premier League pela mídia britânica e alemã, com valores próximos a US$ 150 milhões (cerca de R$ 828 milhões pela cotação atual).

A quantia, não confirmada por nenhum dos clubes, tornaria o versátil meia-atacante o terceiro jogador mais caro da história, atrás de Neymar por 222 milhões de euros (R$ 1,4 bilhões pela cotação atual) do Barcelona para o Paris Saint-Germain em 2017, e do francês Kylian Mbappé por 180 milhões de euros do Monaco para o PSG em 2018 (R$ 1,1 bilhão).

O atual campeão inglês se limitou a informar a assinatura de um "contrato de longo prazo", sem fornecer mais detalhes.