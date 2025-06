Papa alerta jovens sobre os perigos da IA

O papa Leão XIV alertou nesta sexta-feira (20) sobre as possíveis consequências da inteligência artificial (IA) no desenvolvimento intelectual dos jovens, em sua primeira declaração sobre o tema.

"Todos estamos (...) preocupados com o destino das crianças e jovens, e as possíveis consequências do uso da IA em seu desenvolvimento intelectual e neurológico", disse o americano em uma mensagem aos participantes da segunda Conferência de Roma sobre IA.

Este encontro anual, cuja segunda jornada acontece nesta sexta-feira no Vaticano, reúne líderes empresariais, políticos, acadêmicos e juristas.