Sabalenka vai enfrentar Vondrousova nas semifinais do WTA 500 de Berlim

A tenista bielorrussa número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, avançou para as semifinais do WTA 500 de Berlim, disputado na grama, nesta sexta-feira (20), e vai enfrentar a tcheca Marketa Vondrousova (164ª colocada do ranking mundial) no sábado, por uma vaga na final na capital italiana.

Nas quartas de final desta sexta-feira, Sabalenka salvou quatro match points contra a cazaque Elena Rybakina, antes de vencer em três sets por 7-6 (8/6), 3-6 e 7-6 (8/6), em 2 horas e 42 minutos de uma batalha acirrada.

A três vezes campeã de Grand Slams (Aberto da Austrália de 2023 e 2024, US Open de 2024) enfrentará no sábado a ex-campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova, que caiu para a 164ª posição do ranking mundial após vários meses afastada do circuito devido a uma lesão no ombro direito.