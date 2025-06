Tribunal devolve a Trump o controle da Guarda Nacional em Los Angeles

Nas últimas semanas, Los Angeles foi cenário de protestos, em sua maioria pacíficos, mas com focos de violência como vandalismo, saques, incêndios de táxis ou confrontos com as forças de segurança.

As mobilizações ganharam força com a intensificação das operações dos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) contra trabalhadores imigrantes.

A imprensa local informou sobre novas operações na cidade na quinta-feira, direcionadas contra as lojas da rede Home Depot, cujos estacionamentos costumam reunir trabalhadores diaristas sem documentos.

sla/ecl/cjc/dbh/zm/fp

© Agence France-Presse