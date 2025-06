Trump pondera em rede social se deve demitir presidente do Fed

"Entendo perfeitamente que minha forte crítica a Powell torna mais difícil para ele fazer o que deveria estar fazendo, diminuindo os juros, mas tentei de todas as formas", manifestou Trump hoje. "Fui amável, fui neutro e fui desagradável, e ser amável e neutro não funcionou!"

Em 2018, Trump nomeou Powell, cujo mandato termina daqui a um ano. Um dos seus possíveis sucessores é Christopher Waller, que foi governador do Fed no primeiro mandato de Trump e defendeu hoje uma redução dos juros na próxima reunião do Fed, no fim de julho.