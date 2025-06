Turquia inicia investigação de morte de influenciadora brasileira em procedimento estético

Seu marido, o artista moçambicano Elgar Sueia, conhecido pelo nome artístico DeHermes, disse ao canal turco Ekol TV que a operação foi antecipada apesar de sua esposa de 31 anos ter comido e consumido álcool pouco antes.

"Os médicos sabiam disso", declarou, informando a um meio de comunicação moçambicano que eles "indicaram isso claramente em várias ocasiões".

Em um comunicado, a clínica afirmou que a morte foi causada por uma arritmia cardíaca durante o despertar da paciente, sem responder às acusações do marido.

De acordo com a imprensa turca, o procedimento estético, que consistiu em sugar parte da massa gorda da paciente, foi parte de uma parceria entre a clínica e a influenciadora que tem 796.000 seguidores no Instagram, onde aparece com o nome de "anabmusic".

Como compensação pela operação gratuita, Buldrini foi responsável por promover a clínica de estética, informou a imprensa.

Nos últimos anos, a Turquia se tornou um destino importante em termos de saúde e cirurgias estéticas, muitas vezes oferecendo preços muito abaixo dos registrados nos países ocidentais.