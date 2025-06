UE deve abandonar diretriz sobre combate ao 'greenwashing'

A meta é acabar com roupas ou produtos supostamente feitos de "plástico reciclado" ou etiquetas enganosas em embalagens de alimentos.

Um porta-voz da Comissão, Maciej Berestecki, informou em uma nota que essa instituição "tem a intenção de retirar a proposta legislativa relativa às declarações ecológicas".

De acordo com o porta-voz, a Comissão "continua plenamente comprometida com a luta contra o greenwashing e com a garantia de que os consumidores sejam corretamente informados".

Os legisladores europeus e os 27 Estados-membros do bloco acordaram no ano passado avançar com a diretiva, que estava sendo negociada.

No entanto, o Partido Popular Europeu (PPE, direita, a maior força do Parlamento do bloco) passou a pressionar pelo fim da iniciativa e esta semana pediu à Comissão que retirasse a proposta.

Danuse Nerudova, negociadora do PPE no caso, acolheu com satisfação a decisão da Comissão e descreveu a proposta como "muito complexa" e sem avaliação de impacto que demonstrasse que seus benefícios superariam os encargos para as empresas.