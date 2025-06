Vaticano apresenta apelo por redução da dívida dos países em desenvolvimento

Um relatório de economistas publicado nesta sexta-feira (20) pelo Vaticano apresenta um apelo para "enfrentar as crises da dívida", para dar aos países em desenvolvimento mais margem para seus "investimentos essenciais".

Solicitado em fevereiro pelo papa Francisco no âmbito do Jubileu 2025, o "Ano Santo" da Igreja Católica, o relatório foi elaborado por quase 30 especialistas sob a direção do vencedor do prêmio Nobel de Economia Joseph Stiglitz.

"No conjunto do mundo em desenvolvimento, a carga média dos juros quase dobrou na última década", afirmam os autores do relatório em um comunicado.