Agentes da imigração americana provocam raiva e medo nas ruas dos EUA

No hotel, alguns hóspedes olhavam por entre as cortinas.

"Eles estão destruindo famílias, e é horrível ver isso na minha comunidade. Não podem dormir se vão fazer isso aqui", disse Juliet Austin, de 22 anos, enquanto tocava um pequeno acordeão azul.

Trump foi reeleito em grande parte por sua promessa de deportar massivamente os migrantes irregulares.

Mas, além das táticas agressivas dos agentes federais de imigração, críticos dessa política denunciaram os agentes por esconderem o rosto com máscaras, uma prática muito incomum - embora legal - entre as forças de segurança dos Estados Unidos.

"Em que momento, como nação, nos depararemos com uma polícia secreta?", escreveu no mês passado Walter Olson, pesquisador do grupo de estudos Cato Institute.

"Para a administração Trump, transformar as batidas com agentes mascarados em uma prática regular faz parte de um esforço mais amplo para evitar a responsabilidade por ações potencialmente ilegais e inconstitucionais", acrescentou.