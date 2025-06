Bayern vence Boca (2-1) e se classifica para oitavas da Copa de Clubes

O Bayern de Munique venceu o Boca Juniors por 2 a 1, em Miami, nesta sexta-feira (20), e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, numa atuação corajosa do clube argentino, que segurou o empate até a reta final.

Em um Hard Rock Stadium lotado de torcedores do Boca, o atacante do Bayern Harry Kane abriu o placar aos 18 minutos.

os 'xeneize' reagiram e empataram a partida com um gol de Miguel Merentiel aos 66 minutos. Mas o ponta Michael Olise acabou com as esperanças do Boca aos 84 minutos e garantiu a classificação dos bávaros para a próxima fase, quebrando a invencibilidade dos clubes sul-americanos contra times europeus neste torneio.