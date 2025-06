Bombardeiros americanos sobrevoam Pacífico enquanto Trump avalia se vai atacar o Irã

Bombardeiros furtivos americanos sobrevoaram neste sábado (21) o Oceano Pacífico, segundo dados de rastreamento e informes da imprensa, alimentando especulações sobre seu destino em um momento em que o presidente Donald Trump avalia se unir à ofensiva israelense contra o Irã.

Vários bombardeiros B-2 decolaram de uma base no centro dos Estados Unidos durante a noite e posteriormente foram rastreados voando em frente à costa da Califórnia, junto com aviões de reabastecimento em voo, segundo informaram o The New York Times e sites especializados no rastreamento de aeronaves.

O B-2 é capaz de transportar as cargas úteis mais pesadas dos Estados Unidos, incluindo a bomba antibunkers GBU-57, uma ogiva de 13.607 kg capaz de penetrar 61 metros abaixo da terra antes de explodir.