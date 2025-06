Cartas de amor de Vermeer são expostas em Nova York

E duas das obras ("A Carta de Amor" e "A Mulher Escrevendo uma Carta com sua Criada") parecem ter sido importantes para a esposa do pintor. Catharina Bolnes, que ficou viúva com onze filhos e as utilizou para saldar uma dívida com um padeiro local, com esperança de poder recuperá-las algum dia. Não se sabe se conseguiu.

A das cartas de amor é a primeira exposição de Vermeer em Nova York desde 2001, e a primeira mostra realizada pelo museu da Frick Collection desde sua reabertura em abril, após cinco anos fechado para reformas.

O Rijksmuseum organizou há dois anos uma grande exposição dedicada ao artista holandês, com 28 das aproximadamente 35 pinturas suas que sobreviveram.

Mas Nova York é agora um excelente destino para os amantes de Vermeer: às cinco obras dele que a Frick Collection expõe atualmente, somam-se outras cinco que pertencem ao vizinho Museu Metropolitano de Arte (MET), lembra a curadora da Frick Collection Aimée Ng.

"Quase um terço!" de suas pinturas, exclama. "Sem dúvida, Vermeer continua cativando e inspirando as pessoas hoje em dia".

