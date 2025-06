Defesa Civil de Gaza relata 12 mortos por ataques israelenses

Um incidente semelhante ocorreu pouco depois do amanhecer no sul da Faixa de Gaza, perto da rotatória de Al Alam, onde pelo menos três pessoas foram abatidas por "disparos do Exército israelense", segundo a organização de socorro.

Esses locais estão próximos de centros de distribuição de ajuda gerenciados pela organização Fundação Humanitária de Gaza (GHF).

Outras quatro pessoas morreram em ataques aéreos israelenses, segundo Basal: três em Chujaya, no norte da Faixa de Gaza, e uma em Khan Yunis, no sul.

Milhares de pessoas vão todos os dias a diversos setores do território sitiado na esperança de receber alimentos, segundo constataram correspondentes da AFP.

Israel impôs no início de março um bloqueio humanitário ao território, que foi parcialmente aliviado no final de maio, provocando graves escassez de alimentos, medicamentos e outros bens de primeira necessidade.

A GHF, uma fundação apoiada pelos Estados Unidos e Israel e com um financiamento pouco transparente, começou a distribuir ajuda no final de maio, mas suas entregas têm sido marcadas por cenas caóticas e mortais.