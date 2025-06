EUA ataca 3 instalações nucleares no Irã; Trump ameaça com mais ataques

Segundo a agência de notícias oficial iraniana IRNA, as autoridades iranianas afirmaram que a população não corre perigo após os ataques americanos.

O novo envolvimento militar dos EUA ocorre apesar das promessas de Trump de evitar outra "guerra eterna" no Oriente Médio ? o Irã prometeu retaliar contra as forças americanas na região caso Washington se envolvesse no conflito.

"As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas. O Irã, o tirano do Oriente Médio, deve buscar a paz agora", disse Trump.

"Se não o fizer, os ataques futuros serão muito maiores e muito mais fáceis", acrescentou Trump, que estava acompanhado pelo vice-presidente J.D. Vance, pelo secretário da Defesa, Pete Hegseth, e pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em seu discurso à nação americana.

Após o pronunciamento, Trump alertou em sua rede Truth Social que "qualquer retaliação do Irã contra os Estados Unidos será recebida com uma força muito maior do que a que foi testemunhada esta noite".

Trump havia dito anteriormente em sua rede que uma "carga completa de BOMBAS" foi lançada sobre a instalação subterrânea de Fordo, descrevendo-a como o "local principal".