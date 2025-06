EUA ataca 3 instalações nucleares no Irã

A imprensa iraniana noticiou que parte da instalação nuclear de Fordo foi "atacada por bombardeios inimigos".

"As operações militares no Irã devem ser um lembrete claro para nossos adversários e aliados de que o presidente Trump está falando sério. O presidente deu ao líder iraniano todas as oportunidades para chegar a um acordo, mas o Irã se recusou a se comprometer com um acordo de desarmamento nuclear", disse o presidente republicano da Câmara de Representantes, Mike Johnson.

- "Mais devastadora" -

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, havia ameaçado Israel com uma resposta "mais devastadora" e descartou a interrupção de seu programa nuclear.

Na noite de sábado, Teerã anunciou o lançamento de uma "grande onda de drones de ataque e drones suicidas" em direção a Israel.

Israel alertou que a guerra será longa. O ministro das Relações Exteriores, Gideon Sa'ar, afirmou que o risco de Teerã ter "a bomba atômica" foi "adiado em pelo menos dois ou três anos" como resultado da guerra.