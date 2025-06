Exército israelense eleva nível de alerta do país após ataques dos EUA ao Irã

Israel elevou seu nível de alerta em todo o país, permitindo apenas atividades essenciais até novo aviso, após o ataque dos Estados Unidos ao Irã, informou o Exército em um comunicado.

"Com a aprovação do ministro da Defesa, Israel Katz, e após avaliação da situação, foi decidido que, a partir de hoje (domingo), às 3h45 (21h45 em Brasília), todas as áreas do país passarão do nível de 'atividade parcial' ou 'limitada' para o nível 'atividade essencial', o que inclui a proibição de atividades educacionais, reuniões e atividades no local de trabalho, exceto para setores essenciais", afirmou o comunicado.

