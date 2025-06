Fluminense vence Ulsan (4-2) e se aproxima das oitavas da Copa de Clubes

Líder da chave com 4 pontos e saldo de gols de +2, o Fluminense vai definir a vaga nas oitavas contra o Mamelodi Sundowns (3 pontos, saldo 0) na próxima quarta-feira, em Miami.

O time sul-africano foi derrotado nesta segunda rodada por 4 a 3 pelo Borussia Dortmund (4 pontos, saldo +1), que buscará a classificação contra o Ulsan, também na quarta-feira, em Cincinnati.

- Golaço em East Rutherford -

Logo no início da partida, Ganso testou os reflexos do goleiro Hyeon-woo Jo con a fazer duas grandes defesas em dois chutes de esquerda que levantou a torcida em East Rutherford.

O camisa 10 do Fluminense foi uma das mudanças do técnico Renato Gaúcho no time titular em relação ao empate com o Dortmund (0 a 0) na primeira rodada, em que o time carioca pressionou, mas não conseguiu marcar.

Além de Ganso, Renato mexeu nas laterais e no ataque, com a entrada do artilheiro argentino Germán Cano, que tinha a missão de melhorar a pontaria tricolor.