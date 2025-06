Governo do Panamá corta internet em província agitada por saques

As autoridades do Panamá suspenderam neste sábado (21) os serviços de internet e telefonia móvel na província de Bocas del Toro, depois que o presidente José Raúl Mulino decretou o estado de urgência após quase dois meses de protestos contra o governo, informou uma fonte oficial.

Mulino suspendeu na sexta-feira as liberdades de reunião e movimento na região onde grupos de manifestantes provocaram danos no aeroporto, em alguns comércios e escritórios, e mantêm bloqueios de estradas.

A Autoridade Nacional dos Serviços Públicos (Asep) informou na rede social X que, com base no decreto de urgência, "foi coordenada a suspensão temporária do serviço de telefonia móvel e internet residencial na província de Bocas del Toro até 25 de junho".