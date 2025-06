Guardiola elogia times sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes

"Gosto de ver que todos os jogos estão sendo disputados, exceto um ou dois, que as pessoas ficam surpresas, que os times europeus perdem. Bem-vindos ao mundo real. Bem-vindos ao mundo real, meus amigos".

Após terminar uma temporada sem títulos pela primeira vez em oito anos, o treinador espanhol afirmou que quer que o Manchester City avance o máximo possível na Copa de Clubes.

"Já que chegamos aqui, por que não nos esforçarmos para ficar cada vez mais? Podemos dizer que é chato vir aqui, (mas) eu quero chegar à fase final, e essa é a verdade", explicou.

O Manchester City venceu o Widad Casablanca por 2 a 0 na primeira rodada do Grupo G e vai enfrentar o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos no domingo, no Mercedes-Benz Stadium, pode selar a classificação para as oitavas de final.

- Enxugar o elenco -

Guardiola também comentou que o City terá que vender jogadores na janela de transferências antes do início da temporada europeia pelo bem de suas próprias estrelas.