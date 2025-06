Guerra entre Irã e Israel não deve provocar nova crise de refugiados, alerta ONU

O Irã respondeu com lançamentos de mísseis e drones contra Israel.

A Agência da ONU para os Refugiados (Acnur) indicou que a intensidade dos ataques já desencadeou movimentos populacionais em ambos os países.

Foram relatados movimentos de pessoas na capital iraniana, Teerã, e em outras partes do país, enquanto grupos de pessoas cruzaram a fronteira para países vizinhos, detalhou.

Em Israel, os bombardeios provocaram deslocamentos internos e, em alguns casos, para o exterior.

"Esta região já suportou mais do que o suficiente de guerras, perdas e deslocamentos. Não podemos permitir que outra crise de refugiados se enraíze", declarou Filippo Grandi, alto comissário das Nações Unidas para os refugiados.

"É hora de acalmar a situação. Uma vez que as pessoas são forçadas a fugir, não há um retorno rápido; e com demasiada frequência, as consequências duram gerações", acrescentou.