Irã ameaça com resposta 'mais devastadora' após Israel matar 3 comandantes

Embora não mantenham relações diplomáticas há quatro décadas, os Estados Unidos e o Irã realizaram desde abril várias rodadas de negociações sobre o programa nuclear de Teerã.

A ofensiva israelense interrompeu esses contatos e agora o presidente dos Estados Unidos considera uma intervenção direta no conflito. Trump declarou na sexta-feira que o Irã tem um "máximo" de duas semanas para evitar possíveis ataques aéreos dos Estados Unidos.

Os rebeldes huthis do Iêmen, que concluíram em maio um acordo de cessar-fogo com Washington, ameaçaram no sábado atacar navios americanos no Mar Vermelho em caso de intervenção dos Estados Unidos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que os europeus iam "acelerar as negociações" com o Irã para "sair da guerra", após a ligação telefônica com Pezeshkian.

Ainda assim, o diretor da AIEA, Rafael Grossi, declarou ao Conselho de Segurança da ONU que não há indícios de que o Irã esteja fabricando uma arma atômica.

Israel mantém opacidade sobre seu arsenal, mas o Instituto Internacional de Estudos de Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que possui 90 ogivas nucleares.