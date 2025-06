Israel anuncia que frustrou tentativa de ataque iraniano contra israelenses no Chipre

Larnaca, onde está localizado o principal aeroporto internacional da República do Chipre, é um dos principais pontos de trânsito da ponte aérea organizada pelas autoridades israelenses para repatriar dezenas de milhares de israelenses bloqueados no exterior após o fechamento do espaço aéreo nacional pelo início da guerra contra o Irã.

As autoridades israelenses e cipriotas anunciaram que frustraram várias tentativas de ataque contra cidadãos israelenses no Chipre nos últimos anos.

