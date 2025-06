Lamine Yamal se encontra com ídolo Neymar em suas férias no Brasil

De férias no Brasil após uma temporada brilhante no Barcelona, o jovem craque espanhol Lamine Yamal passou um tempo com Neymar, a quem considera seu ídolo de infância, de acordo com um vídeo postado pelo maior artilheiro da história da seleção brasileira.

No vídeo divulgado nas redes sociais por volta da meia-noite de quinta-feira, Yamal, de 17 anos, é visto sorrindo, trocando camisas do Barcelona e do Santos com Neymar, de 33 anos, e jogando futevôlei com ele.

Ele também relaxa em uma piscina.